Juve, nuovo incontro in settimana tra Giuntoli e ADL

Tra l'ex ds del Carpi e la Juventus esiste già un accordo totale da tempo: ora si attende la fumata bianca per avviare le pratiche e iniziare a pensare alla rifondazione. Giuntoli ribadirà nuovamente le sue intenzioni al patron campano. Tuttavia i bianconeri non sono disposti a pagare nessuna buonuscita per portarlo a Torino. Le condizioni devono essere chiare, anche se resta da convincere De Laurentiis a separarsi definitivamente dal suo uomo mercato. Giuntoli -dal canto suo- potrebbe lasciare 'qualcosa' sul piatto prima del suo addio, per non arrivare allo strappo.