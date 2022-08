News Juve – Dipende da lui: CR7 può stravolgere il mercato bianconero

Il mercato estivo della Juventus sta prendendo pieghe molto interessanti. Il club piemontese ha già dimostrato con i fatti, vedi gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, che vuole tornare a competere per i traguardi massimi in Italia e in Europa. Ma quanto fatto fino ad ora non basta per rendere la Vecchia Signora la corazzata che sogna Massimiliano Allegri.