Juve, prima di Natale cinque match in 20 giorni: il calendario bianconero

La Juventus si prepara ad affrontare un dicembre ricco di impegni: piccolo tour de force contro Genoa, Malmo, Venezia, Bologna e Cagliari

Alla prossima giornata la Juventus affronterà il Genoa di Shevchenko, reduce da una pesante sconfitta per 3 a 0 contro il Milan. I rossoblù, colpiti da una lunga serie di infortuni (Caicedo, Destro e Criscito su tutti) non sono in un grandissimo periodo di forma. Un avversario sulla carta abbordabile per i bianconeri, che sperano quindi di riuscire a portare a casa i tre punti senza particolari difficoltà. Martedì 8 la squadra di Massimiliano Allegri tornerà invece in Champions League, per affrontare il Malmo nell'ultima giornata dei gironi. la Juventus è già sicura del passaggio del turno ma sta ancora lottando per il primo posto nel Gruppo H. Per poter terminare sopra al Chelsea i bianconeri dovranno però sperare in un passo falso dei Blues contro lo Zenit. Staremo a vedere.