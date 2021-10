Juve a caccia del bomber: due nomi in cima alla lista. E Morata…

Chi sarà il futuro bomber della Juve? Morata non convince fino in fondo e per questo la dirigenza starebbe pensando ad altri due nomi

redazionejuvenews

Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus è alla disperata ricerca di gol. Fino a questo momento Massimiliano Allegri si è affidato al gioco di squadra, con Federico Chiesa e Paulo Dybala punte di diamante dei bianconeri. Sembra però chiaro come manchi una punta vera, in grado di occupare l'area di rigore avversaria e lottare sui palloni sporchi. Morata fino a questo momento ha convinto solo a tratti, mentre Kean non è ancora riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. La dirigenza bianconera è quindi alla ricerca di un giocatore che possa finalizzare le azioni della squadra.

Il sogno ha un nome e cognome: Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è in uscita dalla Fiorentina e sarebbe il giocatore ideale per la Juventus. Giovane e talentuoso, il classe 2000 sarebbe il partner ideale di Chiesa e Dybala. Il prezzo fissato dal presidente viola Rocco Commisso, però, spaventa. In un periodo di grave crisi economica come questo, 90 milioni di euro sono una cifra difficile da spendere. Squadre come PSG, Manchester City e Totthenam sembrano quindi le favorite. In tutto questo, non vanno dimenticate le trattative con lo stesso giocatore e il suo entourage. Quanto saranno pesanti le commissioni da pagare a Darko Kristic, agente del giocatore? Quanti milioni vorrà guadagnare l'attaccante?

Viste le molte difficoltà nella trattativa, sembra che la Juventus abbia già pronto il piano B: Mauro Icardi. La telenovela tra l'attaccante argentino e il club bianconero sembra non avere mai fine, con l'ex Inter accostato ciclicamente alla Juventus. Questa volta, però, la situazione potrebbe essere cambiata. Come lo scorso anno, infatti, il classe 1993 non sta trovando molto spazio al PSG e potrebbe pensare di cambiare aria. L'ingaggio da 8 milioni annui potrebbe essere un problema, ma l'operazione sembra essere sicuramente più fattibile. In tutto questo, è in dubbio il futuro di Alvaro Morata. Se dovesse arrivare un altro numero 9, lo spagnolo dovrebbe per forza di cose andarsene. Il suo riscatto dall'Atletico Madrid è fissato a 35 milioni di euro (oltre ai 20 già pagati): la Juventus li vorrà investire su di lui?