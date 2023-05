Juve-Milan, non solo in campo: la sfida prosegue sul calciomercato

Juve-Milan: sfida sul calciomercato europeo

Ma non solo i profili italiani sarebbero sul taccuino di Juventus e Milan. Sul mercato europeo, sono due gli elementi che stuzzicano l'interesse delle due società. Il primo è quello di Marcus Thuram, sui cui c'è da tempo anche l'Inter. Il giocatore sarebbe addirittura in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero. Per la Juve sarebbe un proseguimento della storia calcistica dopo che il padre ha vestito bianconero, facendo la storia del club. Duello anche per Asensio del Real Madrid, le cui ultime voci lo vorrebbero in uscita. Potrebbe essere lui il dopo Di Maria per la Juventus, ma anche una buona idea per il Milan in caso di addio di Diaz.