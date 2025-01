Juve-Milan, le formazioni ufficiali: c’è Conceicao, out Cambiaso

La Juventus affronta il Milan nella semifinale della Supercoppa italiana. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

La Juventus, nella seconda semifinale della Supercoppa italiana, affronta il Milan, nel teatro del Al-Awwal Park di Riyadh. Per i bianconeri verrà proposto il solito modulo, ovvero il 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio, con la difesa a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e McKennie, ancora vincente su Cambiaso, al rientro dopo l’infortunio. A centrocampo la cerniera centrale sarà composta da Thuram e Locatelli, con Nico che partirà dalla panchina, rimpiazzato da Conceicao. L’ex Porto sarà affiancato da Koopmeiners e Mbangula, con l’unica punta Dusan Vlahovic. Dalla panchina lo stesso Nico e Yildiz. Per i rossoneri, reduci dal cambio in panchina con Conceicao sr., che ha preso il posto di Fonseca, l’assetto tattico sarà prevalentemente lo stesso. Maignan in porta, Royal, Tomori, Thiaw e Theo saranno i difensore, con Fofana e Bennacer a comporre la mediana. Leao partirà dalla panchina, con Jimenez al suo posto, affiancato da Pulisic e Reijnders. Morata batte Abraham e Camarda come il ruolo di prima punta. Dalla panchina pronto Leao e la stellina italiana.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. T.Motta

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Theo; Bennacer, Fofana; Jimenez, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceicao