Mauro: “Problemi Juve? L’unica soluzione è giocare più avanti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda bianconera Massimo Mauro ha analizzato la Juventus di Massimiliano Allegri

«Allegri s’è conquistato la credibilità con i trofei e ha dimostrato in passato di saper imporre il proprio gioco, cosa che adesso non sta facendo - ha continuato Mauro. Se hai Careca e Ronaldo il fenomeno è giusto dare campo agli avversari, ma con Dybala e Morata no. I risultati dimostrano che così non funziona. Oggi Caprari sembrava un fenomeno, Morata così non fa paura a nessuno, Cuadrado in queste condizioni è una cuccagna per gli avversari e Dybala, che è stato anche sfortunato, non riesce a prendere in mano la squadra. Una Juventus così è avvilente per la storia, il blasone e anche per il monte ingaggi».