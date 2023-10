Juve, Marchisio sulle scommesse: “Sono giovani, questo dovrebbe preoccuparci”

Intervistato da Sportmediaset l'ex Juve Marchisio ha parlato del caso scommesse : " Sono giovani, questo dovrebbe farci preoccupare maggiormente , anche per gli adolescenti".

"La ludopatia è un tema molto importante - ha continuato -, possono esserci problemi di droga o alcool, queste sono cose che dobbiamo combattere soprattutto per le persone in sé. Per l’aspetto della giustizia sportiva e di quello che accadrà aspettiamo, stiamo leggendo talmente tante cose e talmente tante liste che è persino assurdo che ci siano tutte queste notizie senza sapere cosa sta succedendo".