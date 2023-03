Manovre stipendi, nuove sanzioni in arrivo per la Juve: salvi i giocatori

Il procuratore Giuseppe Chiné chiude l'inchiesta sulla ' manovra stipendi ' della Juventus dopo quattro mesi di lavoro. La società bianconera e i suoi ex dirigenti sono i potenziali incolpati, si salvano invece i calciatori. Un lavoro che si è protratto per più di quattro mesi sulle carte inviate dalla Procura di Torino , tutto si muove in una direzione chiara: la responsabilità è della società e dei vecchi componenti societari .

Secondo i pm di Torino piuttosto non ci fu una riduzione degli stipendi, bensì un mero differimento con gli atleti che avevano una valida aspettativa che la società avrebbe onorato l'impegno relativo alle mensilità. In questo capitolo s'inseriscono anche le controversie dei rapporti contrattuali con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il rischio in casa Juventus è una maxi multa o la penalizzazione aggiuntiva di uno o due punti in classifica. In più gli ex dirigenti del club potrebbero essere sanzionati con ulteriori inibizioni. Nessuna sanzione per i calciatori tesserati dal club, la responsabilità ricade su società e vecchia dirigenza.