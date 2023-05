I TOP e FLOP di Juve-Lecce: Bonucci torna un muro, Miretti mira da migliorare

Dopo tre vittorie e un pareggio la Juve contro il Lecce torna finalmente a vincere. A segnare i due gol ci hanno pensato Paredes e Vlahovic, finalmente tornato al gol. Ottima prestazione per la squadra di Allegri, che porta a casa tre punti preziosissimi in ottica zona Champions League. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP vanno inseriti sicuramente gli autori dei due gol, Paredes e Vlahovic. L'argentino ha trovato la prima rete con la maglia bianconera, mentre il serbo è tornato al gol dopo una lunghissima assenza. In entrambi i casi Allegri non può che essere felice. Ottima prestazione anche per Kostic, autore di un assist e di Bonucci e Bremer, praticamente perfetti in difesa.