Milinkovic-Savic alla Juve? L’agente: “Non è il momento di parlarne, ma…”

La Juve è in piena crisi e mentre Allegri in ritiro cercherà di ricreare il gruppo, la dirigenza è al lavoro per cercare nuovi rinforzi. Nei giorni scorsi La Gazzetta dello Sport ha parlato di un interessamento per Milinkovic-Savic , voce smentita ieri dallo stesso presidente della Lazio Lotito .

Oggi l' agente del centrocampista serbo , Mateja Kezman , è intervenuto ai microfoni de Il Corriere dello Sport per chiarire ancora meglio la situazione: “Rumors sulla Juve? Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej . La Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo il Mondiale alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto”.

Ma quindi il Sergente potrebbe rinnovare con i biancocelesti? “Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri. In tutti questi anni io e Sergej abbiamo rispettato la Lazio e il presidente Lotito. Io devo pensare prima all’interesse del giocatore e poi anche all’interesse del club. Sono sicuro che manterremo la nostra relazione lavorativa come abbiamo fatto in tutti questi anni”. Non solo Milinkovic, il mercato della Juventus potrebbe riservare delle vere sorprese. La dirigenza è decisa a correre ai ripari, investendo già nella sessione di gennaio<<<