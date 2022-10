Milinkovic-Savic alla Juve? Lotito smentisce: “Ora vale 120 milioni”

La Juve è nel suo momento di crisi più nera, ottava in campionato e ultima nel girone di Champions League . La sconfitta contro il Maccabi Haifa è solo l'ultima di una lunga serie di risultati deludenti da cui i bianconeri non sembrano in grado di uscire. In tutto questo ci sono due strade da seguire. Da una parte Allegri dovrà cercare la chiave di volta in grado di svolta la stagione, mentre dall'arta la dirigenza sta già pensando a come potenziare ancora la rosa.

Uno dei reparti più in difficoltà è il centrocampo, dove in tanti stanno deludendo, in primis Paul Pogba. Il francese sarebbe dovuto essere la star della squadra e invece per ora ha giocato 0 minuti in bianconero, fermato da un lungo infortunio. Per questo nei giorni scorsi è circolata la voce secondo cui la Vecchia Signora starebbe pensando di nuovo a Milinkovic-Savic. Intervenuto sull'argomento sulle pagine de Il Messaggero il presidente della Lazio Lotito ha detto: "Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo".