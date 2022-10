Galeone duro: “La Juve è scarsa, gioca come il Potenza. Avrei venduto Bonucci”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Galeone ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri, dal gioco fino agli errori sul mercato

La Juve è in un momento di crisi senza precedenti, tra prestazioni che lasciano a desiderare e troppe sconfitte. I bianconeri al momento sono ottavi in Serie A e terzi nel girone di Champions League a pari punti con il Maccabi Haifa. Una situazione gravissima quella in cui si trova la squadra di Massimiliano Allegri, che ora ha deciso di mandare tutti in ritiro alla Continassa in vista della prossima sfida di Serie A contro il Torino.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il mentore di Allegri Galleone ha detto: "La Juventus è scarsa, non so come facevano a dire che poteva vincere lo scudetto. Guardare la Juve giocare o il Genoa o il Potenza è la stessa identica cosa". Ma se non dovessero arrivare i risultati Allegri potrebbe dimettersi? "Non lo farà mai", ha risposto secco.

Chiosa finale sul mercato: "Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire. In sede di calciomercato i bianconeri hanno sbagliato tutto: dovevano prendere Koulibaly invece che Bremer. Di Maria? Magari avessero preso Kvara. La colpa non è di Allegri ma di come è stato condotto il mercato. Avrei preso Raspadori e non Milik. Ma soprattutto avrei ceduto Bonucci".