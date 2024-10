Le formazioni ufficiali scelte da Thiago Motta e Baroni per la partita di Serie A tra Juve e Lazio: le scelte dei due allenatori

Dopo due settimane di pausa è finalmente ricominciata la Serie A. La Juve si prepara a sfidare la Lazio, match in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri sarà una partita molto importante, che in caso di vittoria permetterebbe agli uomini di Thiago Motta di raggiungere il Napoli in testa alla classifica. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due formazioni ufficiali.

Juve-Lazio, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All: Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, Fagioli, Weah, Rouhi, Mbangula

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni

A disposizione: Mandas, Furlaneto, Gigot, Pellegrini, Patric, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli