Juve, i convocati per la Lazio: c’è Vlahovic, out Pogba

Manca ormai poco all'inizio del quarto di finale di Coppa Italia tra Juve e Lazio. Per la squadra di Massimiliano Allegri vincere contro i biancocelesti sarà fondamentale, dimostrazione di forza dopo la pesante sconfitta in Serie A contro il Monza. La squadra di Maurizio Sarri, però, è un avversario ostico: batterlo non sarà affatto facile. La vincente affronterà poi l'Inter in semifinale, match in programma ad aprile. Ma chi scenderà in campo per i bianconeri? Andiamo alla scoperta dei convocati e della probabile formazione della Juve.