Le probabili formazioni di Juve-Lazio: spazio a Soulè

Dopo la brutta sconfitta contro il Monza in Serie A e la chiusura del mercato invernale, la Juve si prepara a scendere di nuovo in campo. I bianconeri giovedì alle 21:00 affronteranno infatti la Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà fondamentale tornare subito a vincere, ma battere la squadra di Maurizio Sarri (ex della partita) non sarà facile. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.