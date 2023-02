Juventus – Lazio, i precedenti in Coppa Italia con i biancocelesti

La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro la Lazio in Coppa Italia, già record di succcessi consecutivi dei bianconeri contro i biancocelesti nel torneo. I bianconeri hanno anche mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare contro la Lazio in Coppa Italia, solo tra il 1960 e il 1974 hanno registrato tre clean sheet di fila contro i capitolini nella competizione. Juventus e Lazio si sono affrontate già due volte ai quarti di finale di Coppa Italia: nella prima occasione ha superato il turno la squadra biancoceleste (grazie alle reti in trasferta dopo il 4-4 complessivo tra andata e ritorno nel 1999/2000), nella seconda hanno prevalso i bianconeri (1-0 nel 2016).

JUVE-LAZIO, I PRECEDENTI IN CASA BIANCONERA L’ultima vittoria della Juventus in casa contro la Lazio in Coppa Italia risale al 13 gennaio 2000: 3-2 proprio nei quarti di finale – da allora due pareggi e un successo biancoceleste (1-2 il 22 aprile 2009). Entrambe le formazioni hanno sempre trovato il gol negli ultimi quattro confronti tra Juventus e Lazio in casa dei piemontesi in Coppa Italia: 14 gol complessivi (sette reti a testa nel periodo). La Juventus ha perso solo una delle ultime 16 sfide casalinghe contro la Lazio in tutte le competizioni (11V, 4N): 1-2 il 14 ottobre 2017 in Serie A (doppietta di Ciro Immobile dopo la rete in apertura di Douglas Costa)".