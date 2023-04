Juve, Lapo Elkann: “Complimenti all’arbitro, potrei regalargli degli occhiali”

Sul proprio profilo Twitter Lapo Elkann ha commentato il big match di Serie A tra Juve e Napoli: "Complimenti all'arbitro"

Terza sconfitta consecutiva in Serie A per la Juve in Serie A, che dopo Lazio e Sassuolo viene battuta anche dal Napoli. I bianconeri hanno giocato una partita in pieno stile Allegri, fatta di difesa e ripartenze. Alla fine però il gol di Raspadori ha consegnato la vittoria alla squadra di Spalletti che ora è a un passo dalla vittoria dello scudetto. Non sono però mancate le polemiche, con la direzione di gara di Fabbri che è finita sotto la lente d'ingrandimento.

Sul proprio profilo TwitterLapo Elkann ha commentato: "Da Juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno e l’anno del Napoli. Complimenti". E poi ancora: "Complimenti anche all'arbitro. Potrei regalargli degli occhiali, ne ho in stock".

Il fratello del proprietario di Exor ha poi annunciato una pausa dai social: "Da oggi Twitter chiuso per un po’perché le mie parole vengano travisate e manipolate. Non sono state travisate e manipolate da Twitter che è top ma da persone, giornali, male lingue ed invidiosi. Ci vediamo presto per cose belle da dire e raccontare perché io con la mia squadra non smettiamo mai di creare e di fare perché la vita è una e va vissuta con onestà".