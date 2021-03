Juve, la carica social verso il Porto: “Undici leoni”

Il tweet del club bianconero

Per la terza volta nelle ultime tre stagioni, i campioni d'Italia in carica sono obbligati a vincere la gara di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta, dopo la sconfitta rimediata all'andata. Rimonta riuscita nel 2019 quando una tripletta di Cristiano Ronaldo bastò a mettere al tappeto l'Atletico Madrid di Simeone, che prima di scendere in campo allo Stadium aveva accumulato un vantaggio di due reti a zero. Impresa invece non riuscita nella passata annata, quando il rigore di Depay bastò al Lione per passare il turno nonostante la doppietta del solito numero 7 bianconero (1-0 per i francesi all'andata). Servirà quindi una grande Juve per continuare questa campagna europea in cerca di un trofeo che, nella bacheca del club, manca dall'ormai lontano 1996.