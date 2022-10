Juve, Kostic: “Felice per il gol, ringrazio Vlahovic per l’assist”

Bella vittoria per la Juve di Massimiliano Allegri, che vince e convince contro il Bologna. Al termine della partita l’attaccante bianconero Kostic è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono molto felice di aver segnato il primo gol...

Bella vittoria per la Juve di Massimiliano Allegri, che vince e convince contro il Bologna. Al termine della partita l'attaccante bianconero Kostic è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono molto felice di aver segnato il primo gol con la Juve. Abbiamo guadagnato 3 punti ma dobbiamo continuare ad allenarci e puntare ancora più in alto. Ringrazio Vlahovic per l'assist, spero di ricambiare presto".