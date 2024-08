Juve, Capuano: “Koopmeiners? Nessuno può fare la morale”

Giovanni Capuano ha parlato del centrocampista Teun Koopmeiners: il giornalista avrebbe criticato il suo comportamento con però alcune riserve

Attraverso il proprio profilo social, Giovanni Capuano ha parlato del centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Più precisamente, il giornalista ha voluto commentare le parole espresse recentamente dal tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini. L’allenatore avrebbe dichiarato la volontà del giocatore di lasciare la squadra per la Juventus.

Capuano: “Gli accordi con i giocatori gli fanno tutti”

Ecco le sue parole: “Il comportamento di Koopmeiners che rifiuta di allenarsi con l’Atalanta per costringere a chiudere l’affare con la Juventus è evidentemente scorretto. Il problema è che non c’è proprio nessuno che possa fare la morale, visto che contatti e accordi con giocatori sotto contratto li fanno tutti. TUTTI. E quelli che più si agitando adesso sono quelli che più li hanno fatti in passato”.