Juve, Jeremie Boga: il “super sub” di Luciano Spalletti

Il tecnico della Juve ha trovato in Jeremie Boga il giocatore più utile a gara in corso. Uno degli acquisti più intelligenti della stagione

di Alessandro Antei

Nel calcio moderno, come sostiene Gian Piero Gasperini, si deve ragionare su 15-16 titolari. Anche il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, segue quest’onda. Nell’ultima gara, e soprattutto nelle ultime settimane, l’ex CT della Nazionale ha trovato un vero e proprio super sub (il sesto uomo nel basket): Jeremie Boga.

L’esterno offensivo è diventato uno dei protagonisti delle recenti gare bianconere, segnando due gol da subentrante che hanno avuto un peso enorme. Il suo ingresso è stato decisivo nella sfida contro la Roma, dove la Juventus è riuscita a riaprire una partita che sembrava ormai compromessa. Lo stesso è accaduto anche contro il Pisa anche se, ad onor del vero, il risultato era già nelle mani dei bianconeri.

Per il franco-ivoriano si tratta di una vera occasione di riscatto. Dopo un periodo complicato al Nizza, spesso criticato dai suoi stessi tifosi, sta dimostrando di essere un’arma importante. Il possibile riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro rappresenta, almeno per ora, uno degli investimenti più intelligenti degli ultimi anni.