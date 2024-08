Juve, Jacobelli: “Thiago Motta ora ha il centrocampo che voleva”

Jacobelli ha parlato del nuovo centrocampo della Juventus: per il giornalista, il club ha accontentato totalmente il tecnico Thiago Motta

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato dell’ultimo arrivato in casa Juventus, Teun Koopmeiners. Il giornalista ha dunque esaltato il centrocampo dei bianconeri, rinforzato dei nuovi giocatori richiesti dal tecnico Thiago Motta.

Le parole di Jacobelli

“Quella per Koopmeiners è stata una trattativa estenuante e laboriosa, non priva di colpi di scena. Ora Motta ha a disposizione quel centrocampista che tanto desiderava, anche se bisogna dire che il tecnico ha già lavorato molto bene. Due vittorie consecutive, sei gol fatti, zero subiti, vetta conquistata e valorizzazione al massimo dei giovani della Next Gen. Quello delle seconde squadre è un percorso da seguire, così come non è da seguire il limite d’età per giocare in Primavera, che è stato spostato a vent’anni, come se un ragazzo di quell’età non dovesse ancora giocare con i grandi. Guardiamo alla Spagna, dove sui ventisei campioni d’Europa, diciotto hanno giocato nelle seconde squadre”.