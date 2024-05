Juve, intrigo Thiago Motta: in lizza anche per il Barcellona

Neppure il tempo di smaltire le scorie della traumatica separazione con Massimiliano Allegri, che la Juventus deve far fronte alla scelta del nuovo allenatore. Da mesi, le voci si rincorrono pressoché verso un unica soluzione: l'attuale allenatore del Bologna formato Champions League, Thiago Motta. Attualmente, non ci sarebbe ancora alcun accordo scritto, ma i rumors spingerebbero verso un accordo verbale di massima per tre anni in bianconero. Decisivo sarà l'incontro tra il tecnico della squadra felsinea e la società, per capire se ci possano essere margini per proseguire un progetto condiviso. In realtà, secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, questo potrebbe non essere l'unico ostacolo per l'accordo tra Thiago Motta e la Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona avrebbe inserito nella lista dei possibili successori di Xavi sulla panchina, anche l'allenatore brasiliano. In caso di un inserimento repentino del prestigioso club catalano, anche l'ottimismo bianconero potrebbe vacillare.