Una notizia clamorosa arriverebbe direttamente dal Cile: secondo la redazione TNT Sports, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Alexis Sanchez . L'attaccante classe 1988, dopo la precedente esperienza all' Inter , sta giocando ora in Francia al Marsiglia .

A dar forza alla notizia c'è il fatto che la squadra è allenata da Igor Tudor. L'allenatore sarebbe entrato in lizza dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri in caso di addio di quest'ultimo. Il tecnico ex Hellas Verona sta concludendo la stagione al 3° posto in classifica. Non sembrerebbe però intenzionato a proseguire il suo rapporto sportivo con il club.