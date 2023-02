Juve, le nuove intercettazioni: da Arrivabene allo scambio Pjanic-Arthur

Il Corriere della Sera, sta pubblicando, di giorno in giorno, nuove intercettazioni sulla Juventus, in relazione all'inchiesta plusvalenze. Ecco le parole di Marco Re sullo scambio Arthur-Pjanic, una delle operazioni cardine dell'indagine: "Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni... Cioè è palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere. Una cosa riguarda i parametri UEFA perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può esser che ci siamo persi qualcosa".