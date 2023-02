Juventus, le nuove intercettazioni: da Chiesa ad Alex Del Piero

Sono emerse nuove intercettazione sulla Juventus. Tra i tanti temi saliti alla ribalta, la figura di Cherubini e il futuro di Chiesa.

La Juventusancora al centro del panorama calcistico italiano. Sono, infatti, state pubblicate nuove intercettazioni, rese note sul Corriere della Sera. Tanti i temi sul tavolo, dal futuro di Chiesa e Del Piero, alle operazioni di mercato sbagliate. Ecco alcuni stralci: "Se metto in piedi, dal 2010 quando sono arrivato a oggi, le cazzate che abbiamo fatto gli ultimi tre giorni di mercato, abbiamo buttato nel cesso 60-70 milioni... Te lo dico così, spannometrico, da Anelka", parole dichiarate dall'ex presidente Agnelli. Poi Cherubini: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell'Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni... se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo. Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90".

Sull'Under23: "Se una volta ogni 40 partite deve giocare uno, giocherà uno dell'Under 23... tanto Max prima che gioca uno dell'Under 23...". Poi interviene Arrivabene: "L'idea che mi sono fatto io è che quello lì è un carrozzone che abbiamo creato... te lo dico fuori dai denti, che abbiamo creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori. Di Fede, non mi fido per niente sull'Under 23, ha un approccio molto emozionale".

Sul futuro di Chiesa e Del Piero: "Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici. Discutono su come far riavvicinare Alessandro Del Piero alla società".