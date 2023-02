Juve, annuncio a poche ore dal match: tre ritorni, uno clamoroso / News

La Vecchia Signora si prepara per scendere in campo alle ore 18 all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. L'obiettivo è dare continuità ai risultati ottenuti contro Lazio e Salernitana. Juve che inevitabilmente pensa al presente, ma che intanto pianifica il futuro.John Elkann ci ha tenuto più volte a rassicurare i tifosi sul fatto che non ci sarà un ridimensionamento del club. E' un momento complicato, ma la Juventus tornerà più grande e più forte di prima. Tuttosport riferisce di un piano molto ambizioso del club piemontese per tornare ai vecchi fasti<<<