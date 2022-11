Juve-Inter 2-0: Rabiot e Fagioli la decidono, ma il vero top player è Kostic

La prima frazione di gioco è all'insegna dell'equilibrio, con entrambe le squadre più attente alla fase difensiva che a quella offensiva. La Juve è compatta dietro e prova spesso a ripartire grazie alla fantasia di Miretti e Fagioli. L'azione da gol più grande è però di Bremer, che recupera palla e si butta in area di rigore. Il brasiliano in sforbiciata volante riesce a colpire soltanto l'esterno della rete. Le due formazioni rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo inizia invece nel migliore dei modi per la squadra di Massimiliano Allegri, che alza i giri del motore e trova la rete del vantaggio sull'asse Kostic-Rabiot. L'esterno serbe resiste all'urto con Barella, fugge sulla fascia sinistra e scarica al centro. Sul pallone si avventa Rabiot, che con il piattone destro fa partire un tiro imprendibile. 1-0. A questo punto l'Inter si scopre alla ricerca del gol del pareggio, e invece è la Juve a trovare la rete del raddoppio. Corner di Kostic, colpo al volo di Danilo... annullato dal VAR per tocco di mano dello stesso brasiliano. La Juve però non si arrende e va di nuovo a un passo dal 2-0 con Kostic, che colpisce il palo. Raddoppio che alla fine arriva su gol di Fagioli su assist del solito Kostic, vero protagonista di giornata.