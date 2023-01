Juve, riecco Vlahovic ma Milik va KO: il punto sugli infortunati

Dalle condizioni di Milik fino al ritorno di Vlahovic e Pogba: le ultime novità sugli infortunati in casa Juve

redazionejuvenews

Due tornano e uno se ne va: l'infermeria della Juve si svuota un po', ma mai completamente. Contro il Monza non erano convocatiCuadrado, Chiesa, Bonucci e Kaio Jorge, e in vista delle prossime sfide si aggiungerà loro anche Milik. L'attaccante polacco nel finale di partita è infatti uscito dal terreno di gioco per infortunio, lasciando i bianconeri in 10 uomini. Al termine della partita Allegri parlando delle sue condizioni ha detto: “Avrà qualcosa al flessore perché ha sentito un po’ tirare. Sicuramente starà fuori”.

Ma se Milik sarà costretto ai box, almeno Allegri potrà contare di nuovo su Vlahovic, sceso ieri in campo per la prima volta dopo mesi dall'ultima volta. “Lo abbiamo recuperato e sta bene”, ha detto Max. Il bomber serbo contro il Monza non è riuscito a lasciare il segno ma il suo recupero è comunque un'ottima notizia.

E parlando di recuperi, impossibile non citare anche Paul Pogba. Il francese ieri non è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco ma era convocato e pronto a scendere in campo. A confermarlo lo stesso Allegri: “Oggi era a disposizione, nella mia testa c’era l'obiettivo di farlo giocare. Poi la partita è andata così e l'ho tenuto fuori. Giovedì sicuramente avrà possibilità di giocare dall’inizio o subentrare”. Ma parlando di mercato, spunta un nome nuovissimo: colpo a sorpresa a poche ore dal gong<<<