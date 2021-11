Juve, si riempie l’infermeria: contro la Lazio infortunio per Danilo

Problemi fisici per Danilo, costretto ad uscire dal campo nel corso del match contro la Lazio. Si allunga la lista degli infortunati

Problemi in arrivo per Massimiliano Allegri, che in vista dei match contro Chelsea e Atalanta dovrà fare a meno di Danilo. Il terzino brasiliano, punto fermo della difesa bianconera, nel corso del match contro la Lazio è uscito dal terreno di gioco dopo uno scontro con Hysaj. Inizialmente si era temuto per un problema al ginocchio, ma nel post partita l'allenatore della Juventus ha rassicurato dicendo: “Non è il ginocchio, ma l’adduttore. Verrà valutato domani”. Problema muscolare quindi, sospiro di sollievo per i tifosi bianconeri.

L'infermeria della Juventus è però abbastanza piena. Oltre a Danilo, infatti, anche Chiellini, De Sciglio, Ramsey, Bernardeschi e Dybala sono infortunati. Di questi il più vicino al rientro, per fortuna, sembra essere il fantasista argentino, che sarebbe potuto essere convocato anche per il match contro i biancocelesti. Lo staff medico della Juventus ha però preferito far riposare il numero 10 bianconero per preservarlo in vista dei match contro Chelsea e Atalanta. Insieme alla Joya, potrebbero tornare a disposizione in vista della prossima partita di campionato Chiellini, De Sciglio e Ramsey, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. I tre giocatori bianconeri sono però ancora in dubbio.

Massimiliano Allegri spera di poter contare anche su Alex Sandro, che ieri è rimasto per 90 minuti in panchina perchè tornato molto stanco dopo gli impegni con la nazionale brasiliana. Preoccupano invece le condizioni di Federico Bernardeschi, alle prese con una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra. L'esterno italiano spera di poter tornare in campo per il match contro il Venezia della 17esima giornata di Serie A, verso metà dicembre. In un momento in cui la Juventus dovrà affrontare molte partite in rapida successione, l'allenatore bianconero spera vivamente di poter recuperare più giocatori possibili. Siamo ad un momento di svolta, vincere ora è di fondamentale importanza: forza ragazzi!