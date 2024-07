Juve, il programma di amichevoli della squadra bianconera

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Juventus ha diramato il programma e le date di tutte le amichevole che disputerà la squadra bianconera

La stagione della Juventus è ai nastri di partenza. Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha pubblicato il programma di impegni estivi che vedrà la squadra impegnata sul campo da gioco. L’esordio in amichevole sotto la guida del neo tecnico Thiago Motta avverrà il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion contro i padroni di casa del Norimberga alle 17.00. Il match sarà l’evento finale dell’adidas HQ di Herzogenaurach, iniziato il 20 luglio.

Gli appuntamenti estivi della Juventus

La Juventus tornerà in campo a Pescara il 3 agosto per sfidare il Brest alle ore 21.00. Invece, per vedere i bianconeri tra le mura amiche dell’Allianz Stadium bisognerà aspettare altri tre giorni. In questo caso, la Juve disputerà un allenamento a porte aperte congiunto alla Next Gen e all’Under 19. Infine, il programma di amichevoli terminerà l’11 agosto alle 15.00 con il match di prestigio Ullevi Stadium a Goteborg, in Svezia, contro l’Atletico Madrid.