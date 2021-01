Juve, i convocati di Pirlo per il Sassuolo: sciolti i dubbi su Morata

TORINO- Archiviato il trionfo di San Siro di mercoledì sera sul Milan, la Juventus si prepara a tornare in campo questa sera, quando all’Allianz Stadium ospiterà il Sassuolo di mister De Zerbi. I bianconeri vanno a caccia del terzo successo consecutivo nel 2021, così da avvicinare Inter (pareggio con la Roma nel match delle 12.30 per 2-2) e Milan (vittorioso ieri sul Torino per 2-0). Mister Pirlo, in questi minuti, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera. Assenti Juan Cuadrado, Merih Demiral e Matthijs De Ligt, tutti alle prese con il Covid. C’erano poi da sciogliere i dubbi su Alvaro Morata, assente nei primi due incontri del nuovo anno per infortunio.

Il centravanti spagnolo è ormai recuperato ed è infatti tra i convocati del tecnico juventino, ma rpesumibilmente partirà dalla panchina per evitare di incorrere in nuovi infortuni. Questa la lista al completo:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

DIFENSORI: Chiellini, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Dragusin;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot, Portanova, Fagioli, Kulusevski;

ATTACCANTI: Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata.

Sky Sport, intanto, riporta gli ultimi aggiornamenti sulla formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Tra i pali conferma per Szczesny. Linea difensiva a quattro obbligata viste le tante assenze, con Danilo (a rischio squalifica), Bonucci, Demiral e Frabotta. A centrocampo, sulle fasce, dovrebbero agire Ramsey e Chiesa (in grande forma dopo la doppietta al Milan). Mediana formata da McKennie e Arthur. In avanti, a meno di sorprese (Morata titolare), al fianco dell'intoccabile Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci Paulo Dybala, in cerca di una doppietta che lo porterebbe a quota 100 gol con la Juve.