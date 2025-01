Juve, Guyot: “Kolo Muani può giocare al centro e da esterno”

Laurent Guyot ha parlato dell'attaccante della Juve, Randal Kolo Muanì: per l'allenatore, il giocatore può svariare in più ruoli del campo

Intervistato per TJ, Laurent Guyot ha parlato dell’attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, suo giocatore ai tempi del Boulogne. Ecco le sue parole: “Sicuramente lo apprezzeranno e lo tiferanno per le sue qualità. Randal è un attaccante veloce e molto bravo nel ruolo di finalizzatore, è molto duttile e per cui può essere schierato sia al centro e sia sull’esterno. Lo vedo più maturo, è in possesso di un’ottima mentalità ed è arrivato a giocare in grandi club. Ha più fiducia nei suoi mezzi, d’altronde con il lavoro e la voglia di arrivare è passato dalla terza divisione francese alla finale della Coppa del Mondo in quasi due anni. Attenzione però, la crescita di Randal non ha limiti e l’esperienza in Italia lo aiuterà in tal senso”.

Guyot: “Fiducia nel suo successo alla Juventus”

Inoltre, sulle sue prospettive per l’esperienza alla Juventus, l’allenatore ha detto: “Non conosco abbastanza la Juventus, quindi posso rispondere in maniera generale: se è stato preso è perché si ritiene possa avere le caratteristiche richieste dall’allenatore. Nel calcio è sempre difficile prevedere quali saranno i risultati finali, ma ho fiducia nel suo successo alla Juventus”. Leggi anche le ultime parole di Giuntoli sull’arrivo di Kolo Muani <<<