Juve, Grassia: “Società molto delusa da Thiago Motta e Giuntoli”

Filippo Grassia ha parlato del rendimento della Juve: per il giornalista, la società non sarebbe soddisfatta del lavoro di Motta e Giuntoli

Intervistato a Tmw Radio, Filippo Grassia ha parlato del rendimento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Chissà se Thiago Motta rischia davvero la panchina domani sera a Bergamo in caso di sconfitta con l’Atalanta. I bene informati raccontano di una proprietà molto delusa sia dal tecnico, ingaggiato al posto di Allegri come profeta di un nuovo calcio, sia dal diesse Giuntoli, che sul mercato estivo non ha fatto bene come al Napoli. John Elkann, entrato pochi giorni fa nel cda di Meta su invito del presidente Mark Zuckerberg, si attendeva una Juventus più solida e performante del passato sotto la guida di Motta che non sembra avere le idee chiare su caratteristiche e su ruolo dei suoi giocatori”.

Grassia: “Destino di Motta legato alla prossima stringa di partite”

Il giornalista ha proseguito: “Se la trasferta di Bergamo non rappresenta un crocevia, il destino dell’allenatore è sicuramente legato alla prossima stringa di partite che dirà la verità sulle prospettive di campionato e Champions: dopo la sfida alla Dea, Milan in casa, Brugge e Napoli in trasferta, per finire all’ultima partita della prima fase europea con il Benfica. Anche per l’Atalanta – eliminata nella Supercoppa – il duello con i bianconeri non è robetta, il primo d’un trittico che prevede altri due importanti impegni casalinghi con Napoli e Sturm Graz“.