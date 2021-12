Juve, quale sarà il futuro di Kaio Jorge? Lo ha svelato Allegri

In conferenza Massimiliano Allegri ha svelato quale sarà il futuro di Kaio Jorge. Il brasiliano lascerà la Juve?

redazionejuvenews

L'attacco è senza ombra di dubbio uno dei problemi più grandi della Juventus. Nelle ultime uscite Morata e Kean hanno dimostrato una volta per tutte come non possano essere gli attaccanti titolari in una squadra che punta in alto come la Juventus. Entrambi sono troppo imprecisi sotto porta, incapaci di finalizzare con precisione e regolarità le occasioni da gol create da Dybala e compagni. Entrambi gli attaccanti italiani sono buoni giocatori ma non quelli di cui la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe bisogno in questo momento.

In tutto questo non dobbiamo dimenticarci che c'è un terzo attaccante nella rosa bianconera: Kaio Jorge. Il brasiliano è uno dei tanti oggetti del mistero in casa Juventus. Arrivato in estate dal Santos come nuovo fenomeno di livello internazionale, la realtà dei fatti è che il classe 2002 ha collezionato appena sei presente in Serie A. Il motivo? Probabilmente Massimiliano Allegri lo ritiene ancora troppo giovane, non ancora pronto ad affrontare un campionato di livello come quello italiano. Allo stesso tempo, però, stare in panchina non può fare bene alla sua carriera. Quale sarà il futuro di Kaio Jorge?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato direttamente il tecnico bianconero, che oggi in conferenza stampa ha detto: "In questo momento qui non abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di mandarlo in prestito. Kaio Jorge è arrivato da tre mesi e mezzo, un po' è stato fermo ma ora sta meglio. Avrà il suo spazio e giocherà". Parole rassicuranti quelle pronunciate da Massimiliano Allegri, che ha ribadito ancora una volta qualche la società voglia puntare forte su questo giovane attaccante. Per quel poco che abbiamo potuto vedere, le qualità tecniche ci sono tutte, ma forse neanche Kaio Jorge è il tipo di attaccante di cui la Juventus avrebbe bisogno. Il brasiliano, infatti, così come Morata e Kean, non è una prima punta di peso.