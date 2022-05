Juve, 6 milioni e un posto da star: Dybala ha scelto il suo futuro

La Juve si prepara a dire addio a Paulo Dybala: quale sarà la prossima destinazione dell'argentino? La Joya sembra aver già scelto

redazionejuvenews

Ancora quattro partite con la casacca bianconera addosso, poi Paulo Dybala saluterà tutti e lascerà la Juventus. Sette anni bellissimi quelli passati da La Joya a Torino, ricchi di giocate di classe e gol. I suoi numeri parlano per lui: 289 presenze, 114 gol e 48 assist. 11esimo miglior marcatore del club bianconero, ad un passo da Baggio (115 gol). Come tutte le migliori storie d'amore, però, anche quella tra la Juve e Paulo è destinata a finire. La dirigenza, infatti, non è riuscita a trovare un accordo per il rinnovo e al termine della stagione Dybala si svincolerà a sarà libero di firmare con qualunque altra squadra a parametro zero. Ma con quale?

Nelle ultime settimane le squadre accostate all'argentino sono molteplici: dal Manchester United fino al Tottenham, passando per Atletico Madrid e Newcastle. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, Dybala avrebbe già scelto il suo futuro: priorità all'Inter. Ipotesi confermata anche dalla ragazza de La Joya, Oriana Sabatini, che alcuni giorni fa in un intervento nella trasmissione di Urbana Play "Perros de la calle" ha rivelato: "Mio padre vorrebbe tanto portarlo al River Plate, ne parlano ogni settimana. Non so cosa gli risponde Paulo. Personalmente penso che rimarrà in Europa".

Secondo LaRosea l'accordo di massima tra Dybala e l'Inter sarebbe già pronto: contratto da 6 milioni di euro a stagione per quattro anni circa, ma soprattutto un ruolo di primo piano all'interno della rosa e del progetto neroazzurro. A Milano Paulo ritroverebbe un suo grandissimo estimatore come Beppe Marotta, il primo a scoprirlo, così come una leggenda della nazionale argentina come Javier Zanetti, senza dimenticarsi di amici come Lautaro Martinez e Correa. Niente di ufficiale, ma il destino del fantasista sembra ormai segnato. E la Juve? Chi sostituirà l'argentino a Torino? La lista dei possibili rimpiazzi è molto lunga. Ma intanto, attenzione. Annuncio col botto: "Contratto di 5 anni, accordo trovato per un colpo enorme!" <<<