Juve, Firmino pronto a lasciare Anfield. Su di lui ci sono…

La partenza di Firmino dal Liverpool è questione di settimane. Dopo quasi dieci anni e più di 390 partite disputate, l'esperienza in Premier League è ai titoli di coda per l'ex Hoffenheim. Destinazione? La Serie A è una delle ipotesi che stanno prendendo piede. Il brasiliano piace molto alle milanesi e alla Juventus, tutte a caccia di rinforzi in attacco e la possibilità di aggiudicarsi un centravanti del suo calibro a parametro zero è davvero invitante. Il Milan è alla ricerca di un vice Giroud per il prossimo anno, mentre l'Inter dovrà gestire una serie di situazioni soprattutto legate a Lukaku e Dzeko. I bianconeri infine sono alle prese con il futuro di Dusan Vlahovic -ancora molto incerto- e pensano già al futuro e pensare alla 'rifondazione'.