La moviola di Juve-Fiorentina: Fabbri grazia Bonaventura

Nei primi minuti c'è un check per un tocco di mano di Kostic in area : la squadra arbitrale lascia correre perché non è punibile con il calcio di rigore. Tutto regolare sul vantaggio della Juventus , con la Goal Line Technology che certifica che la palla ha superato la linea.

All'inizio del secondo tempo Bonaventura entra scomposto su Di Maria e viene ammonito. Grosso rischio per il centrocampista, perché l'intervento poteva essere da rosso. Vlahovic trova il raddoppio superando Terraccianno in uscita. Dopo il check però la rete è annullata per fuorigioco del serbo sul filtrante di Kostic. Poco dopo Fabbri non ammonisce Bonaventura per un fallo che si configura come comportamento antisportivo: la decisione corretta sarebbe stata il secondo giallo. Poco prima del 90' la Fiorentina trova il pareggio con Castrovilli. Fabbri viene richiamato all'on field review che giudica impattante il fuorigioco geografico di Ranieri e annulla il gol.