Juve, Bernardeschi: “La finale era il nostro obiettivo. Contento per il gol”

Vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri, che battendo la Fiorentinaguadagna il pass per la finale di Coppa Italia. Al termine del match ai microfoni di Mediaset Bernardeschi ha detto: "E' un gol importante, sono contento. Era tre mesi che non giocavo, mi ha fermato un infortunio complicato, ma mi sono ripreso bene. La finale era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Avevamo bisogno di una vittoria così, davanti alla nostra gente. Una soddisfazione doppia".