Juve, finalmente Pogba: il Polpo tra i convocati per il Torino

Il calciatore francese per la prima volta in stagione è stato convocato tra i giocatori che prenderanno parte alla partita di questa sera

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Torino nella partita valvole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. Il derby della Mole vedrà le due squadre scendere in campo tra le mura dell'Allianz Stadium, affrontandosi per la 206esima volta nella loro storia. I bianconeri si trovano ad un punto di vantaggio in classifica rispetto ai granata, e cercheranno la vittoria per riagganciare il Bologna, che ha vinto nel week end contro l'inter.

La partita di questa sera vedrà sicuri assenti gli infortunati Milik, Miretti e KaioJorge, con Manuel Locatelli che salterà la sfida perchè squalificato. Gli altri giocatori saranno tutti a disposizione di Massimiliano Allegri, che per la prima volta in stagione ha potuto inserire il nome di Paul Pogba nella lista dei convocati per la partita.

Il Polpo termina così un calvario di 236 giorni, che lo ha visto arrivare a Torino come uno dei migliori e più importanti acquisti dell'estate, salvo poi infortunarsi durante la tournée estiva: da lì la decisone di non operarsi, sulla quale poi il francese è tornato visti gli insistenti problemi. La lunga riabilitazione dopo essere stato sotto i ferri non è andata sempre bene, con il ritorno in campo del francese che è slittato fino ad oggi, con il Derby che potrebbe vederlo disputare i primi minuti della sua nuova avventura bianconera.