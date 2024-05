Juve, Fagioli ha scontato la squalifica: il centrocampista può tornare in campo

Dopo la sospensione per calcioscommesse Nicolò Fagioli ha iniziato un lungo percorso di recupero, con la Juve che gli è sempre stata accanto, pronta a sostenerlo nel momento del bisogno. Mesi lunghi, difficili e dolorosi: dal 20 ottobre scorso il centrocampista bianconero non è più potuto scendere in campo. Una squalifica che però è ora terminata: a partire da oggi Fagioli è ufficialmente convocabile dalla Juve. Già a partire dalla sfida contro il Bologna di stasera, quindi, il centrocampista italiano potrebbe scendere in campo. La fine di un calvario festeggiata anche sui social: "Finita", ha scritto su Instagram. Su TikTokMcKennie ha invece detto: "Bentornato al mio amico Fagiolino, ci vediamo alla partita!".