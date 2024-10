Juve, Fagioli non convince in Nazionale. Spalletti: "Ecco perchè l'ho tolto" - JuveNews.eu

Serata da dimenticare per il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli in Italia-Israele: le parole del ct Spalletti

Grande vittoria per l’Italia di Spalletti che ha battuto 4-1 Israele restando così al primo posto nel girone di Nations League. Al termine della partita il ct azzurro ha detto: “Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa. Siamo stati squadra anche oggi, anche chi ha entrato ha fatto molto bene. Non gli abbiamo concesso niente. Il gol lo potevamo evitare per come l’abbiamo preso, anche se poteva esser fallo ma non dovevamo nemmeno dargli quell’occasione lì visto che avevamo mostrato tanta differenza sul campo. La pesantezza diventa poi più difficile e ti affossa. 10 punti in 4 partite? Vuol dire che ne ho lasciati 2 da parte. Si gioca per fare il massimo e si lavora in maniera seria su quello che si è visto”.

Juve, le parole di Spalletti su Fagioli

Il peggiore in campo è stato purtroppo il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli che non a caso è stato sostituito durante l’intervallo. Su di lui Spalletti ha detto: “Fagioli ogni tanto trascina un po’ la palla e non si accorge della densità che gli fanno addosso. Ha giocato una buonissima partita, ha perso quella palla lì che l’ha messo in difficoltà facendolo giocare con un po’ di apprensione. Non era più tranquillo ed è per quello che l’ho tolto. Ricci ha fatto vedere un’altra volta di saper giocare in quel ruolo lì”.