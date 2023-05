Tifare l’Inter? I tifosi della Juve contro Evra: “Mai e poi mai”

I tifosi della Juve sosterranno davvero l'Inter come suggerito da Evra? I commenti su Twitter dei sostenitori bianconeri

redazionejuvenews

"Da juventino, da gobbo vero, vorrei che tutti gli italiani supportino l'Inter. Perché alla fine rappresenta l'Italia. Mi dava tanto fastidio quando ero alla Juve che tutti ci gufavano in Europa, invece la gente deve rispettare il calcio italiano. Mi raccomando, anche gli juventini, tutti dietro l'Inter. Perché siete tutti italiani". Con queste parole l'ex Juve Patrice Evra ha consigliato ai tifosi della Juve di tifare per l'Inter in finale di Champions League. Parole che avrebbero dovuto unire le due tifoserie e che invece hanno creato non poche polemiche tra i tifosi della Vecchia Signora.

Su Twitter i sostenitori della Juve si sono scatenati: "Zio Pat Evra ti voglio bene ma mai e poi mai tiferò loro" o "Nooo Evra, che dici. Mi è crollato un mito. Sono in lutto". Non mancano però i commenti ironici: "E perché mai gli italiani dovrebbero tifare per una squadra cinese?". E poi ancora: "Ho visto Marchisiosul punto di svenire, vomitare e roteare la testa a 360 gradi". Oppure: "Evra esorta gli juventini a tifare inter per la finale, mentre qui sopra si fanno sondaggi tipo "Retrocediamo in B, ma l'Inter ne prende 5 in finale, firmi? SI".

C'è addirittura chi ricorda il suo errore contro il Bayern Monaco nel 2016: "Evra ieri sera, ha fatto (per usare un eufemismo) un’uscita infelice, la stessa che fece col pallone tra i piedi a Monaco di Baviera nel ritorno degli ottavi di Champions nel 2016". Alcuni tifosi però lo sostengono: "Evra ha dimostrato di avere più testa di qualsiasi altro ex calciatore che oggi discute di calcio...non fa una piega il suo invito ad essere tutti interisti! Bravo". Insomma, sembra proprio che l'appello dell'ex difensore bianconero non sia stato accolto nel migliore dei modi: gran parte dei tifosi della Juve sono pronti a gufare contro l'Inter in Champions League.