Juve, il riassunto della giornata: parlano Elkann e Mendilibar

Le notizie del giorno della Juventus riguardano le dichiarazioni di John Elkann e di Mendilibar, allenatore del Siviglia.

redazionejuvenews

Per la Juventusè un momento cruciale. I bianconeri, giovedì sfideranno il Siviglia in Europa League, nella semifinale del torneo. Per la Vecchia Signora è un'occasione unica per provare ad arrivare in finale e vincere un trofeo internazionale dopo tanti anni di attesa. Intanto si muove anche qualcosa sul mercato, con Giuntoli che si avvicina a Torino.

Proprio del dirigente del Napoli ha parlato John Elkann, che ha toccato diversi temi: "Indubbiamente per la Juventus questo è stato un anno molto difficile fuori dal campo. In campo però la squadra ha dimostrato di essere ad oggi seconda e di disputare giovedì la semifinale dell'Europa League. Il calcio è importante per il nostro paese, è importante per l'Europa e la Juventus non è il problema, ma è parte della soluzione. Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte e che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier League, come si è visto anche quest'anno, continua a rafforzarsi creando un divario che diventa preoccupante. Giuntoli? Ha tante scelte, sceglierà lui".

Anche il tecnico del Siviglia Mendillibar ha detto la sua sulla sfida con i bianconeri: "Dopo il Manchester United c'è la Juventus, che è un'altra grande squadra, quindi immagino che sarà un'esperienza molto simile. Andare in finale sarebbe la cosa più importante che abbia mai fatto nel calcio. Ho fatto grandi cose in altre squadre, ma non più di questa. Una finale europea significherebbe portare avanti la tradizione del club, che arriva in finale quasi ogni anno e di solito vince".