Juve, ritorno di fiamma per Donnarumma: sondaggio per l’ex Milan

La Juventus , nel calciomercato, sta aspettando di vendere alcuni esuberi per poter puntare agli obiettivi concordati dalla società e dal mister Allegri . I bianconeri hanno acquistato il solo Weah , che andrà a rimpiazzare Cuadrado, andato all'Inter. La Vecchia Signora vuole ringiovanire ed italianizzare la rosa, e secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, la Juventus avrebbe messo nel mirino nuovamente Gigio Donnarumma , portiere del PSG. In realtà, al momento c'è soltanto un sondaggio da parte dei bianconeri, ma la situazione potrebbe evolvere con l'eventuale addio di Szczsesny , cercato in Germania dal Bayern Monaco e non solo.

Infatti, il portiere polacco ha il contratto in scadenza tra un anno a cifra molto alte, sopra i 6 milioni, e la Juventus vorrebbe proseguire la politica del ridimensionamento economico per calciatori over 30. La cessione dell'ex Roma e Arsenal non sarà certo facile, ma nel caso in cui dovesse realizzarsi l'addio, la Vecchia Signora potrebbe fiondarsi sul portiere della Nazionale italiana. E non sarebbe la prima volta. Già due anni fa, infatti, il classe '99 fu molto vicino alla Juventus a parametro zero, ma l'addio di Paratici fermò tutta la trattativa, con Donnarumma che scelse poi la squadra francese per continuare la propria carriera dopo la parentesi al Milan.