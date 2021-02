Juve, domani c’è il Verona: il probabile undici titolare

Ecco il possibile undici titolare che domani scenderà in campo contro l'Hellas Verona

redazionejuvenews

ta le firme di Cristiano Ronaldo (doppietta per lui) e Weston McKennie, e vogliono dare continuità ai risultati per avvicinare ulteriormente la vetta della classifica, al momento occupata dall'Inter e distante otto punti. Non sarà però semplice portare via punti alla formazione gialloblù, che vuole riscattare la beffa subita al 94' con il Genoa settimana scorsa.

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di diversi elementi fondamentali. Domani mancheranno infatti gli infortunati Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur e Dybala, oltre allo squalificato Danilo. Non sarà della partita, come dichiarato in conferenza stampa, neanche Alvaro Morata, che negli ultimi giorni non si è allenato con il resto del gruppo. Lo spagnolo avrebbe voluto recuperare almeno per la panchina, ma il virus che lo ha colpito non gli permetterà di entrare nella lista dei convocati. Tra indisposizioni e possibili sorpresa, vediamo nel dettaglio la probabile formazione titolare bianconera.

Tra i pali ci sarà il ritorno di Szczesny dopo il turno di riposo con il Crotone, in cui Buffon aveva preso il suo posto. In difesa, con l'assenza di Danilo, possibile chance per il giovane Dragusin in una difesa a tre completata da De Ligt e Demiral. Probabile centrocampo a cinque, con il trio centrale formato da Bentancur, il rientrante Rabiot (che ha scontato il turno di squalifica) e uno tra McKennie e Ramsey (favorito l'ex Schalke al momento). Sulle fasce sicuro l'impiego di Chiesa, mentre Alex Sandro è in vantaggio nel ballottaggio con Bernardeschi per un posto a sinistra. In avanti obbligata la coppia formata dal solito Cristiano Ronaldo e Kulusevski, unici attaccanti rimasti a disposizione.