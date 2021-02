La Juve ha deciso: riscattato McKennie

Il calciatore americano ha convinto tutti e i bianconeri sono pronti a riscattare il suo cartellino

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto contro il Crotone lunedì per 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e al gol di Weston McKennie, che hanno rilanciato i bianconeri in classifica. La Juventus è tornata infatti al terzo posto della classifica, ed ha messo il mirino sul Milan, a quattro punti di distanza al secondo posto, e sull'Inter, prima in classifica a 8 punti. I bianconeri hanno una partita in meno, quella contro il Napoli che verrà recuperata il 17 marzo, vista l'eliminazione dall'Europa League dei partenopei, e vincendola potrebbero ancora di più accorciare i distacchi in classifica. Gli uomini di Andrea Pirlo saranno chiamati prima a ribaltare il risultato della partita di andata di Champions League contro il Porto, persa per 2-1 in Portogallo.

Andrea Pirlo è ancora in emergenza, con la formazione per domani contro il Verona che sarà condizionata da scelte obbligate, viste le molte assenze. Chi ci sarà è sicuramente il centrocampista americano Weston McKennie, che dopo essere arrivato in estate in sordina ha convinto tutti. Il centrocampista bianconero è arrivato in estate dallo Schalke 04 nello scetticismo generale, ma di partita in partita ha conquistato tutti i tifosi e anche lo staff di Andrea Pirlo, con la Juventus che ha già deciso che lo riscatterà al termine della stagione in corso.

La Juventus ha acquistato il giocatore in prestito con diritto di riscatto per 4,5 milioni, con il diritto che diventava obbligo per 18 milioni e mezzo, pagabili in tre esercizi, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, cui aggiungerne altri 7 per ulteriori diritti. Un gravoso impegno finanziario, che la Juventus ha deciso di intraprendere visite lai qualità del giocatore: da quando è arrivato infatti McKennie risulta sempre più importante nelle gerarchie di Andrea Pirlo, con la squadra che risente in modo molto positivo della sua presenza in campo. Con 4 gol in campionato e 1 in Champions League, McKennie è il centrocampista con il maggior numero di reti segnate nella squadra bianconera, e da sorpresa iniziale è diventato un punto fermo per Andrea Pirlo, che spera di poter ancora contare sui suoi gol.