Juve, Di Maria: “Out contro la Lazio? Fake news”. Nel frattempo su FIFA23…

Di Maria e Paredes salteranno l'ultima partita di campionato con la Juve prima dei Mondiali? Il Fideo rassicura tutti: "Fake news"

redazionejuvenews

Qualità e talento da vendere, acquistato per dare esperienza alla squadra e sostituire Paulo Dybala: Angel Di Maria è uno dei grandissimi colpi del mercato estivo della Juve. L'esperienza in bianconero del Fideo, però, è iniziata tra alti e bassi. Gol e assist alla prima giornata, poi l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco e infine la gomitata che gli è valsa il cartellino rosso contro il Monza. Le emozioni per lui non sono di certo mancate.

L'argentino è già sulla bocca di tutti e come se non bastasse da ieri si è aggiunta anche un'altra voce. Secondo quanto riportato da alcuni media argentini, infatti, i giocatori della nazionale di calcio argentina avrebbero chiesto ai rispettivi club di non giocare l'ultima partita di campionato prima dell'inizio del Mondiale in Qatar. Nel caso della Juve vorrebbe dire perdere Di Maria e Paredes contro la Lazio. Per fortuna questa sembra essere soltanto una voce, tanto che l'ex PSG in uno storia su Instagram ha scritto "Fake news".

Nel frattempo, però, non arrivano soltanto brutte notizie per Di Maria. Ieri infatti la EA Sports ha annunciato l'arrivo di una carta speciale per l'attaccante della Juventus su FIFA23. Il Fideo sarà sbloccabile tramite Sfide Creazioni Rosa nella versione Ones To Watch, ovvero "Quelli da tenere d'occhio". Se Di Maria nel corso della stagione giocherà bene, la sua carta aumenterà di potenza. La speranza dei tifosi bianconeri è che sia proprio così.