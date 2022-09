Calciomercato Juventus | Bomba dalla Spagna: può approdare a Torino a zero

La Juve è sempre la Juve. Perché scriviamo questa ovvietà? Perché dopo quanto uscito nel cda bianconero riguardo alla situazione economica del club, si pensava ad una società fortemente ridimensionata sia nelle ambizioni che negli obiettivi di mercato. In base alle ultime notizie che circolano intorno alla Vecchia Signora, non è affatto così.

Si starà sicuramente attenti a non spendere cifre esorbitanti per calciatori medi o che comunque non facciano la differenza. Magari si eviterà di puntare su profili ultratrentenne che sono nella fasce discendente della propria carriera, ma si andrà su nomi di caratura internazionale. Proprio in queste ore arriva una rivelazione clamorosa dalla Spagna su un campione che sembrava destinato a finire al Barcellona. I catalani devono guardarsi le spalle dalla Juventus<<<